Edin Omeragic rejoint le Stade de Reims. Neuchâtel Xamax et le club de Ligue 2 française ont annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord concernant le transfert du gardien de 24 ans. Il est arrivé à la Maladière en 2024. En deux saisons, il aura disputé 68 matches avec le chandail xamaxien en Challenge League de football. /comm-rle
Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims
Après deux saisons sous les couleurs « rouge et noir », Edin Omeragic est transféré au Stade ...
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