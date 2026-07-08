Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims

Edin Omeragic rejoint le Stade de Reims. Neuchâtel Xamax et le club de Ligue 2 française ont annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord concernant le transfert du gardien de 24 ans. Il est arrivé à la Maladière en 2024. En deux saisons, il aura disputé 68 matches avec le chandail xamaxien en Challenge League de football. /comm-rle