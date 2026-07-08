Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims

Après deux saisons sous les couleurs « rouge et noir », Edin Omeragic est transféré au Stade ...
Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims

Après deux saisons sous les couleurs « rouge et noir », Edin Omeragic est transféré au Stade de Reims. Le gardien de 24 ans aura disputé 68 matches avec Neuchâtel Xamax.

Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims. (Photo: Neuchâtel Xamax) Edin Omeragic quitte Xamax pour le Stade de Reims. (Photo: Neuchâtel Xamax)

Edin Omeragic rejoint le Stade de Reims. Neuchâtel Xamax et le club de Ligue 2 française ont annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord concernant le transfert du gardien de 24 ans. Il est arrivé à la Maladière en 2024. En deux saisons, il aura disputé 68 matches avec le chandail xamaxien en Challenge League de football. /comm-rle


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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