Xamax n’a rien pu faire contre le champion de Suisse

Neuchâtel Xamax défait par le champion de Suisse en amical. Les footballeurs rouge et noir se sont inclinés 6-2 devant le FC Thoune samedi après-midi à Heimberg lors de leur 3e rencontre de préparation pour la reprise du championnat de Challenge League. Un match avec un format particulier, en trois fois 45 minutes de jeu.





Une première période fatale

Les hommes de Bruno Berner ont très mal commencé, encaissant un but dès la première minute de jeu, peut-on lire sur le site internet du club. Après avoir subi une grosse pression des Thounois pendant 5 minutes, les Xamaxiens ont pu se créer leur première occasion, qui a débouché sur un pénalty transformé par Liridon Mulaj (1-1). Mais les « rouge et noir » ont à peine tenu une minute avant de voir les Bernois repasser devant au score (2-1). Les minutes qui ont suivi ont été intenses pour les Neuchâtelois et elles ont permis au gardien Anthony Mossi de se mettre en valeur. Mais pas suffisant face à la force de frappe de Thoune, qui a inscrit encore trois goals dans le premier tiers-temps (5-1).

Aucun changement n’a été effectué pour commencer la deuxième période. Un début de meilleure facture de la part des Xamaxiens. Mais malgré plusieurs occasions, et le changement de 10 des 11 titulaires, la troupe de Bruno Berner a à nouveau encaissé un goal pendant un moment fort des Bernois (6-1).

Pour les dernières 45 minutes, le seul titulaire encore sur le terrain, Anthony Mossi, a été remplacé par le jeune Jordy Mayasi. La troisième partie de la rencontre s’est déroulée sur un rythme plus bas, sous une chaleur étouffante. Les jeunes Neuchâtelois sur le terrain se sont montrés les plus dangereux et ont été récompensés grâce à une réussite de Loïc Veya. Score final 6-2 pour le FC Thoune.

La suite de la préparation pour Neuchâtel Xamax se déroulera le samedi 11 juillet avec deux matches amicaux : contre le FC Coffrane le matin, puis face au Lausanne-Sport l’après-midi. /comm-lgn