L’ANF et Xamax unis pour le football féminin

L'Association neuchâteloise de football et Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi qu’ils lancent ...
L’ANF et Xamax unis pour le football féminin

L'Association neuchâteloise de football et Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi qu’ils lancent une nouvelle collaboration visant à promouvoir le football féminin. L’idée principale est de mettre l’accent sur le développement des filles talentueuses.

Neuchâtel Xamax et l'ANF veulent davantage collaborer pour promouvoir le football au féminin. (Photo : Neuchâtel Xamax) Neuchâtel Xamax et l'ANF veulent davantage collaborer pour promouvoir le football au féminin. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Promouvoir le football au féminin : c’est l’objectif de l’Association neuchâteloise de football (ANF) et de Neuchâtel Xamax. La faîtière cantonale et le club « rouge et noir » annoncent ce vendredi qu’ils lancent une nouvelle collaboration qui mettra l’accent tout particulièrement sur le développement des filles talentueuses dès la saison 2026/2027. L’ANF et Xamax souhaitent soutenir les joueuses et « encourager une plus grande participation au football féminin en offrant des programmes adaptés, des formations et des événements compétitifs qui favoriseront l'épanouissement des jeunes athlètes », peut-on lire dans le communiqué commun. Une initiative qui a pour objectif de créer davantage d’opportunités et de renforcer l’ensemble du milieu sportif régional. /comm-lgn


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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