L’ANF et Xamax unis pour le football féminin

Promouvoir le football au féminin : c’est l’objectif de l’Association neuchâteloise de football (ANF) et de Neuchâtel Xamax. La faîtière cantonale et le club « rouge et noir » annoncent ce vendredi qu’ils lancent une nouvelle collaboration qui mettra l’accent tout particulièrement sur le développement des filles talentueuses dès la saison 2026/2027. L’ANF et Xamax souhaitent soutenir les joueuses et « encourager une plus grande participation au football féminin en offrant des programmes adaptés, des formations et des événements compétitifs qui favoriseront l'épanouissement des jeunes athlètes », peut-on lire dans le communiqué commun. Une initiative qui a pour objectif de créer davantage d’opportunités et de renforcer l’ensemble du milieu sportif régional. /comm-lgn