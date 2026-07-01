Neuchâtel Xamax battu par le FC Sion

Neuchâtel Xamax poursuit sa préparation par une défaite. Après un revers face à Lugano, le club de Challenge League de football a été battu 4-2 par le FC Sion mercredi soir en match amical. Face à la formation de Super League, les hommes de Bruno Berner ont réussi à recoller à 2-2 grâce à un lob de 30 mètres d’Ibrahima Keita et une réussite de Nathan Garcia. Mais les « rouge et noir » ont finalement craqué dans le dernier quart d’heure de la partie. A noter que cette partie s’est disputée sur le terrain du FC Lignières à l’occasion des festivités liées aux 60 ans du club.

Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation en vue de la reprise du championnat samedi déjà face au FC Thoune. /gjo