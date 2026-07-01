Neuchâtel Xamax battu par le FC Sion

Le club de Challenge League de football s’est incliné 4-2 mercredi soir en match amical face ...
Neuchâtel Xamax battu par le FC Sion

Le club de Challenge League de football s’est incliné 4-2 mercredi soir en match amical face au FC Sion, pensionnaire de Super League. Cette rencontre s’est jouée à Lignières dans le cadre des 60 ans du club.

Anthony Mossi a été préféré à Edin omeragic pour cette rencontre amicale face au FC Sion. (photo d'archives : Georges Henz). Anthony Mossi a été préféré à Edin omeragic pour cette rencontre amicale face au FC Sion. (photo d'archives : Georges Henz).

Neuchâtel Xamax poursuit sa préparation par une défaite. Après un revers face à Lugano, le club de Challenge League de football a été battu 4-2 par le FC Sion mercredi soir en match amical. Face à la formation de Super League, les hommes de Bruno Berner ont réussi à recoller à 2-2 grâce à un lob de 30 mètres d’Ibrahima Keita et une réussite de Nathan Garcia. Mais les « rouge et noir » ont finalement craqué dans le dernier quart d’heure de la partie. A noter que cette partie s’est disputée sur le terrain du FC Lignières à l’occasion des festivités liées aux 60 ans du club.

Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation en vue de la reprise du championnat samedi déjà face au FC Thoune. /gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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