Le FC Kosova Neuchâtel accueillera le Lausanne-Sport en Coupe de Suisse

Le FC Kosova Neuchâtel a tiré un gros poisson ! Le club de 2e ligue de football accueillera un club de l’élite du football helvétique au premier tour de la Coupe de Suisse. Il recevra le Lausanne-Sport, pensionnaire de Super League au mois d’août prochain. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi.

Deuxième équipe neuchâteloise qualifiée pour cette compétition, Neuchâtel Xamax devra éviter de tomber dans le piège du FC Meyrin, club de 1re Ligue de football.

Le 1er tour de la Coupe Suisse se déroulera du 14 au 16 août. Les dates et les horaires précis seront communiqués dans les semaines à venir. /gjo