Lentini prolongé et prêté par Xamax

Neuchâtel Xamax prolonge sa collaboration avec Francesco Lentini et le prête. Le contrat du milieu offensif de 19 ans a été reconduit. Mais il évoluera au Stade Nyonnais la saison prochaine en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » annonce ce lundi, qu’avec ce prêt, Francesco Lentini aura « l’opportunité d’engranger un maximum de temps de jeu et de poursuivre son développement au sein d’un autre club ».

Francesco Lentini a joué huit matches sous les couleurs xamaxiennes la dernière saison en Challenge League. /comm-lgn