Lentini prolongé et prêté par Xamax

Neuchâtel Xamax annonce ce lundi que le contrat de Francesco Lentini a été prolongé. Mais le ...
Lentini prolongé et prêté par Xamax

Neuchâtel Xamax annonce ce lundi que le contrat de Francesco Lentini a été prolongé. Mais le milieu offensif de 19 ans est prêté au Stade Nyonnais pour la prochaine saison de Challenge League de football.

Francesco Lentini, à droite, a joué huit matches sous le maillot de Neuchâtel Xamax la saison dernière. (Photo : archives Albin Tissier). Francesco Lentini, à droite, a joué huit matches sous le maillot de Neuchâtel Xamax la saison dernière. (Photo : archives Albin Tissier).

Neuchâtel Xamax prolonge sa collaboration avec Francesco Lentini et le prête. Le contrat du milieu offensif de 19 ans a été reconduit. Mais il évoluera au Stade Nyonnais la saison prochaine en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » annonce ce lundi, qu’avec ce prêt, Francesco Lentini aura « l’opportunité d’engranger un maximum de temps de jeu et de poursuivre son développement au sein d’un autre club ». 

Francesco Lentini a joué huit matches sous les couleurs xamaxiennes la dernière saison en Challenge League. /comm-lgn


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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