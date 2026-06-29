Lentini prolongé et prêté par Xamax

Neuchâtel Xamax annonce ce lundi que le contrat de Francesco Lentini a été prolongé. Mais le milieu offensif de 19 ans est prêté au Stade Nyonnais pour la prochaine saison de Challenge League de football.
Neuchâtel Xamax prolonge sa collaboration avec Francesco Lentini et le prête. Le contrat du milieu offensif de 19 ans a été reconduit. Mais il évoluera au Stade Nyonnais la saison prochaine en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » annonce ce lundi, qu’avec ce prêt, Francesco Lentini aura « l’opportunité d’engranger un maximum de temps de jeu et de poursuivre son développement au sein d’un autre club ».
Francesco Lentini a joué huit matches sous les couleurs xamaxiennes la dernière saison en Challenge League. /comm-lgn