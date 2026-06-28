Pas de Coupe de Suisse pour Bosna Neuchâtel

Bosna Neuchâtel ne verra pas la Coupe de Suisse 2026/2027. Le club vaudruzien a été éliminé par le FC Collex-Bossy lors du 3e et dernier tour qualificatif des clubs de 2e ligue interrégionale de football. Il a été largement battu 5-0 dimanche en fin d’après-midi au stade des Buchilles à Boudry. Mené 1-0 à la mi-temps, Bosna s’est écroulé dans la dernière demi-heure.

Ce duel face aux Genevois a été rejoué après l’épisode cocasse de jeudi soir au Chanet. Le match n’avait pas pu aller à son terme à cause de l’arrosage automatique qui s’était enclenché lors des prolongations.

Il n'y aura donc que deux clubs neuchâtelois en lice lors de la prochaine Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax et le FC Kosova Neuchâtel. /jpp