Pas de Coupe de Suisse pour Bosna Neuchâtel

Le club de 2e ligue interrégionale de football a échoué dans sa quête de qualification pour ...
Pas de Coupe de Suisse pour Bosna Neuchâtel

Le club de 2e ligue interrégionale de football a échoué dans sa quête de qualification pour le 1er tour de la Coupe de Suisse 26/27 en s’inclinant 5-0 dimanche soir contre le FC Collex-Bossy.

Le FC Bosna Neuchâtel a échoué dans sa quête de participation à la Coupe de Suisse. (photo archives : Bertrand Pfaff) Le FC Bosna Neuchâtel a échoué dans sa quête de participation à la Coupe de Suisse. (photo archives : Bertrand Pfaff)

Bosna Neuchâtel ne verra pas la Coupe de Suisse 2026/2027. Le club vaudruzien a été éliminé par le FC Collex-Bossy lors du 3e et dernier tour qualificatif des clubs de 2e ligue interrégionale de football. Il a été largement battu 5-0 dimanche en fin d’après-midi au stade des Buchilles à Boudry. Mené 1-0 à la mi-temps, Bosna s’est écroulé dans la dernière demi-heure.

Ce duel face aux Genevois a été rejoué après l’épisode cocasse de jeudi soir au Chanet. Le match n’avait pas pu aller à son terme à cause de l’arrosage automatique qui s’était enclenché lors des prolongations. 

Il n'y aura donc que deux clubs neuchâtelois en lice lors de la prochaine Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax et le FC Kosova Neuchâtel. /jpp 


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