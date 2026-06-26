Le match du FC Bosna Neuchâtel arrêté par l'arrosage automatique

Drôle de soirée pour le FC Bosna Neuchâtel. Le club de 2e ligue interrégionale de football n’a pas pu terminer son match du 3e tour qualificatif pour la prochaine Coupe de Suisse jeudi soir. Face au FC Collex-Bossy, lors de la deuxième prolongation, alors que le score était de 1-1, l’arrosage automatique du terrain des Chanets s’est enclenché sans pouvoir être stoppé. Après 30 minutes d’attente, l’arbitre a choisi d’arrêter le match, indique le FC Collex-Bossy sur ses réseaux sociaux.

Contacté, Alain Grosjean, membre du comité de la 2e ligue interrégionale et responsable du groupe, indique que le match sera rejoué. « Après enquête, le FC Bosna Neuchâtel ne peut pas être tenu comme responsable du problème, la rencontre sera donc rejouée », explique-t-il. Deux options sont désormais sur la table pour cette « revanche ». Le match aura lieu ce dimanche ou mardi prochain, selon Alain Grosjean. /gjo