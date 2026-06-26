Brillani Soro quitte la Maladière pour Schaffhouse

Un départ supplémentaire à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce vendredi matin que Brillani Soro quittait le club « rouge et noir » pour s’engager avec le FC Schaffhouse en Promotion League de football. Une équipe dans laquelle le défenseur de 21 ans avait déjà évolué la saison dernière, grâce à un prêt, et avec laquelle il a disputé 26 rencontres.

Sous les couleurs de Neuchâtel Xamax, Brillani Soro aura totalisé 36 apparitions en Challenge League. Formé au sein de la Xamax Academy, il avait effectué ses débuts en équipe première en 2023, face au FC Aarau. /comm-gjo