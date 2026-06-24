Le Grand Chelem du FC Val-de-Travers

Cette année restera gravée dans l’histoire du club vallonnier. Les quatre équipes d’actifs ont obtenu une promotion cette saison. La dernière a été acquise par la première équipe mardi soir pour une ascension en 2e ligue.
Le FC Val-de-Travers jouera dans l’élite cantonale la saison prochaine. Le club a obtenu sa promotion pour la 2e ligue de football mardi soir en dominant le FC Le Landeron 5-1 lors du barrage opposant les deuxièmes de chaque groupe de 3e ligue. Avec ce succès, les Vallonniers monteront donc à l’échelon supérieur en compagnie du FC Hauterive et du FC Le Locle. « C’est une fierté et une récompense pour tout notre travail », se réjouit le président du FC Val-de-Travers, Paulo Sousa.
Progression rapide
Issu de la fusion entre le FC Couvet et le FC Fleurier début 2024, le FC Val-de-Travers atteint ainsi un objectif qu’il s’était fixé, mais plus vite que prévu. « On s’était fixé entre trois et cinq ans pour y arriver. Aussi pour la formation et les 20 équipes de jeunes qu’on a. Mais on ne s’attendait pas à ce que ça arrive si vite », note Paulo Sousa.
Paulo Sousa : « On voulait réunir toutes nos forces. Profitez au maximum de nos 200 jeunes aussi. C’était un gros projet. »
Une année historique
Cette saison, le FC Val-de-Travers a fait très fort. Il ne s’est pas contenté de cette promotion en 2e ligue. Les trois autres équipes d’actifs ont toutes fêté une promotion. La « deux » du club est promue en 3e ligue, la troisième équipe a remporté le championnat de 5e ligue et la formation féminine montera en 3e ligue. Une réussite totale. « Cette promotion en 2e ligue, c’est la cerise sur le gâteau. C’est une grande année », se réjouit le président du club.
En vue de sa première saison dans l’élite du football neuchâtelois, le FC Val-de-Travers ne veut pas changer de mentalité. Pas question par exemple, selon le président, de faire venir des joueurs avec de l’argent. Paulo Sousa entend avant tout compléter intelligemment le contingent actuel. « On est monté avec 90% de joueurs qui ont été formés à Fleurier ou à Couvet », rappelle-t-il.
« On n’est pas loin. Mais pour rester en 2e ligue, il faudra quand même quelques ajustements. »
Concernant la suite, le président du FC Val-de-Travers ne vise pas trop haut pour le moment. Paulo Sousa espère avant tout que le club vallonier parviendra à se maintenir en 2e ligue la saison prochaine. /gjo