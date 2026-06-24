Le Grand Chelem du FC Val-de-Travers

Une année historique

Cette saison, le FC Val-de-Travers a fait très fort. Il ne s’est pas contenté de cette promotion en 2e ligue. Les trois autres équipes d’actifs ont toutes fêté une promotion. La « deux » du club est promue en 3e ligue, la troisième équipe a remporté le championnat de 5e ligue et la formation féminine montera en 3e ligue. Une réussite totale. « Cette promotion en 2e ligue, c’est la cerise sur le gâteau. C’est une grande année », se réjouit le président du club.

En vue de sa première saison dans l’élite du football neuchâtelois, le FC Val-de-Travers ne veut pas changer de mentalité. Pas question par exemple, selon le président, de faire venir des joueurs avec de l’argent. Paulo Sousa entend avant tout compléter intelligemment le contingent actuel. « On est monté avec 90% de joueurs qui ont été formés à Fleurier ou à Couvet », rappelle-t-il.