Le FC Val-de-Travers est promu

Val-de-Travers bat Le Landeron 5-1 mardi dans le match de barrage de 3e ligue. Il évoluera ...
Le FC Val-de-Travers est promu

Val-de-Travers bat Le Landeron 5-1 mardi dans le match de barrage de 3e ligue. Il évoluera en 2e ligue la saison prochaine.

Une promotion, deux ans après la création du FC Val-de-Travers. (photo d'illustration). Une promotion, deux ans après la création du FC Val-de-Travers. (photo d'illustration).

Les joueurs et l’encadrement du FC Val-de-Travers ont de quoi célébrer. Sur le terrain des Gouttes à La Sagne, le club de football vallonnier a remporté mardi soir le match de barrage de 3e ligue. Une victoire claire et nette, 5-1, face au FC Le Landeron. Les vainqueurs évolueront en 2e ligue la prochaine saison.

Le FC Val-de-Travers est né en 2024 de la fusion des clubs du FC Fleurier et du FC Couvet. La promotion en 2e ligue faisait partie de ses objectifs. La deuxième équipe du club vient d’obtenir sa promotion en 3e ligue. /jhi


 

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