Le FC Val-de-Travers est promu

Les joueurs et l’encadrement du FC Val-de-Travers ont de quoi célébrer. Sur le terrain des Gouttes à La Sagne, le club de football vallonnier a remporté mardi soir le match de barrage de 3e ligue. Une victoire claire et nette, 5-1, face au FC Le Landeron. Les vainqueurs évolueront en 2e ligue la prochaine saison.

Le FC Val-de-Travers est né en 2024 de la fusion des clubs du FC Fleurier et du FC Couvet. La promotion en 2e ligue faisait partie de ses objectifs. La deuxième équipe du club vient d’obtenir sa promotion en 3e ligue. /jhi