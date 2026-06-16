Neuchâtel Xamax lancera sa saison face au néo-promu

Le calendrier de la prochaine saison de Challenge League de football a été dévoilé ce mardi ...
Neuchâtel Xamax lancera sa saison face au néo-promu

Le calendrier de la prochaine saison de Challenge League de football a été dévoilé ce mardi. Pour son premier match de l’exercice, Neuchâtel Xamax accueillera le SC Kriens le vendredi 24 juillet à 19h30.

Liridon Mulaj et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax retrouveront le championnat le vendredi 24 juillet. (Photo : Bertrand Pfaff) Liridon Mulaj et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax retrouveront le championnat le vendredi 24 juillet. (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax sait à quoi s’attendre. Le calendrier du début de saison de Challenge League de football est sorti ce mardi. Le club « rouge et noir » lancera son exercice 2026/2027 à domicile le vendredi 24 juillet. Il affrontera à cette occasion le néo-promu dans cette catégorie de jeu, le SC Kriens.

La formation de la Maladière prendra ensuite la route pour se rendre successivement sur les pelouses du FC Wil, le 31 juillet, et d’Etoile Carouge, le 7 août. Les Xamaxiens enchaîneront par la suite des duels face à des équipes qui devraient jouer les premiers rôles dans ce championnat. Ils défieront successivement le Stade-Lausanne Ouchy, Aarau, Yverdon Sport et Winterthour.

Après un ultime déplacement sur la pelouse du FC Stade-Nyonnais, les hommes de Bruno Berner termineront leur premier tour de championnat avec un match à domicile le 18 septembre face à Rapperswil. A noter encore qu’à une exception près, tous les matches du premier tour des « rouge et noir » se joueront le vendredi soir. /gjo

Le programme du premier tour de Neuchâtel Xamax :

  • Neuchâtel Xamax – SC Kriens, le vendredi 24 juillet à 19h30
  • FC Wil – Neuchâtel Xamax, le vendredi 31 juillet à 19h30
  • Etoile Carouge – Neuchâtel Xamax, le vendredi 7 août à 20h15
  • Neuchâtel Xamax – FC Stade-Lausanne Ouchy, le vendredi 21 août à 19h30
  • Aarau – Xamax, le vendredi 28 août à 20h15
  • Neuchâtel Xamax – Yverdon Sport le mardi 1er septembre à 19h30
  • Winterthour – Neuchâtel Xamax, le vendredi 4 septembre à 20h15
  • Stade-Nyonnais – Neuchâtel Xamax, le vendredi 11 septembre à 19h30
  • Neuchâtel Xamax – FC Rapperswil, le 18 septembre à 19h30


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