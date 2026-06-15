Shkelqim Demhasaj et Salim Ben Seghir quittent Xamax

Neuchâtel Xamax perd son meilleur buteur et son meilleur passeur de la saison 2025/2026. Shkelqim Demhasaj et Salim Ben Seghir, en fin de contrat, ne porteront plus le maillot « rouge et noir », annonce ce lundi le club de football de Challenge League, à l’heure de la reprise des entraînements. Shkelqim Demhasaj a porté le maillot de Xamax à 72 reprises, comptabilisant 41 buts et 16 assists. L’attaquant de 30 ans, auteur de 21 réussites lors du dernier exercice, s’est engagé avec Yverdon Sport.

Autre départ, celui de Salim Ben Seghir. Arrivé une première fois à la Maladière en 2023, le milieu de terrain affiche 73 matches avec les « rouge et noir », inscrivant 6 buts et offrant 9 passes décisives, dont 7 la saison passée. Sa destination future n’est pas annoncée. /comm-jpp