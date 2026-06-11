Le FC Bôle accepte la promotion

Le FC Bôle va monter en grade ! Selon nos informations, le club de 2e ligue de football évoluera en 2e ligue interrégionale de football la saison prochaine. L’équipe de Champ-Rond a décidé d’accepter la possibilité de promotion qui s’offrait à elle. Pour rappel, c’est bien le FC Kosova qui a été sacré champion de 2e ligue. Mais en raison d’un manque d’équipes juniors, l’équipe d’Abdelaziz Kebbal ne peut pas espérer monter d’un échelon cette année. C’est donc à son dauphin, le FC Bôle, que la question d’une promotion a été posée. Et le club du président Marco Aloe a donc accepté cette possibilité.

Le FC Bôle rejoindra deux autres clubs neuchâtelois dans cette catégorie de jeu la saison prochaine. Il évoluera aux côtés du FC Saint-Blaise et du FC Bosna Neuchâtel.

Enfin, ce choix a également une incidence sur la 3e ligue de football. La promotion du FC Bôle libère une place supplémentaire en 2e ligue. Un barrage entre les équipes placées au deuxième rang des deux groupes de 3e ligue s’affronteront donc lors d’un barrage de promotion. /gjo