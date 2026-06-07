Le FC Kosova s'offre le doublé

Après avoir remporté la Coupe neuchâteloise de football, le FC Kosova Neuchâtel s’est assuré le titre de champion de 2e ligue samedi soir grâce à son succès 1-0 sur la pelouse du FC le Parc. En parallèle, le FC Béroche-Gorgier est officiellement relégué.
Le titre de champion pour le FC Kosova Neuchâtel. Deux semaines après son titre en Coupe neuchâteloise, l’équipe d’Abdelaziz Kebbal s’adjuge le championnat de 2e ligue. En s’imposant samedi soir 1-0 sur la pelouse du FC le Parc, le FC Kosova prend six points d’avance sur son premier poursuivant, le FC Bôle, à une journée du terme de la saison.
Promu dans l’élite cantonale il y a douze mois seulement, le FC Kosova a donc réussi à poursuivre sur sa lancée. « C’est un aboutissement. On avait fixé cet objectif quand on a repris le club il y a un an et demi », se félicite le président du FC Kosova Neuchâtel, Behar Osmani.
Behar Osmani : « On s’est donné les moyens de réussir. »
La promotion pour Bôle ?
Le président du FC Kosova Neuchâtel ne s’en cache pas, il aimerait voir son équipe évoluer encore plus haut. Mais la promotion du club en 2e ligue interrégionale pourrait bien devoir attendre encore un peu. En effet, le règlement stipule qu’une équipe de 2e ligue qui souhaite monter d’un échelon doit : « avoir durant toute la saison qui précède l’ascension au minimum deux équipes juniors dont au moins une de juniors D et une de football à 11, enregistrées sous le numéro du club ou au minimum 25 joueurs A/B/C/D ou FF19 qualifiés pour le club dans un groupement juniors ». Or, en retirant une équipe de juniors A durant la saison, le FC Kosova ne remplit plus ces critères, selon l’Association neuchâteloise de football (ANF).
« Ce n’est pas sûr qu’on monte cette année », concède Behar Osmani. « On avait un groupement, mais nous n’avions pas nos juniors dans ce groupement », explique-t-il.
« Même si on ne monte pas, ça ne changera pas nos plans, ça sera pour l’année prochaine. »
Cette situation complexe pourrait profiter au dauphin du FC Kosova Neuchâtel. Selon l’ANF, si le champion ne peut ou ne veut pas monter, c’est le deuxième du championnat, en l’occurrence le FC Bôle, qui pourrait profiter d’une promotion. Le club devra faire son choix ces prochaines semaines.
19 ans après, Béroche-Gorgier redescend
De l’autre côté du classement de 2e ligue, l’avant-dernière journée du championnat a aussi permis de déterminer qui rejoindrait le FC Lignières au rang des équipes reléguées. C’est finalement le FC Béroche-Gorgier, battu 4-2 par Colombier samedi soir, qui redescendra d’un échelon. Un petit tremblement de terre, puisque ce club évoluait en 2e ligue depuis la saison 2007-2008. Il avait également disputé deux exercices en 2e ligue interrégionale entre 2014 et 2016. Depuis 2007, le FC Béroche-Gorgier a remporté trois Coupes neuchâteloises en 2010, 2017 et en 2019 et a même atteint les huitièmes de finales de la Coupe de Suisse lors de la saison 2019-2020. /gjo