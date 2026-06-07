Le FC Kosova s'offre le doublé

Le titre de champion pour le FC Kosova Neuchâtel. Deux semaines après son titre en Coupe neuchâteloise, l’équipe d’Abdelaziz Kebbal s’adjuge le championnat de 2e ligue. En s’imposant samedi soir 1-0 sur la pelouse du FC le Parc, le FC Kosova prend six points d’avance sur son premier poursuivant, le FC Bôle, à une journée du terme de la saison.

Promu dans l’élite cantonale il y a douze mois seulement, le FC Kosova a donc réussi à poursuivre sur sa lancée. « C’est un aboutissement. On avait fixé cet objectif quand on a repris le club il y a un an et demi », se félicite le président du FC Kosova Neuchâtel, Behar Osmani.