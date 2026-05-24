Le FC Kosova sacré en Coupe neuchâteloise

Le FC Kosova au sommet du football neuchâtelois. Les joueurs de Kebbal Abdelaziz ont battu le FC Bôle 1-0 après les prolongations dimanche soir en finale de Coupe neuchâteloise. La fête a été belle au stade des Buchilles à Boudry. Même si aucun but n’a été marqué dans le temps réglementaire, les 1’426 spectateurs présents sur place ont mis une bonne ambiance à l’enceinte boudrysanne. Développement suit. /jam