Le FC Kosova sacré en Coupe neuchâteloise

L’équipe basée à la Chaux-de-Fonds s’est imposée 1-0 après les prolongations face au FC Bôle ...
Le FC Kosova sacré en Coupe neuchâteloise

L’équipe basée à la Chaux-de-Fonds s’est imposée 1-0 après les prolongations face au FC Bôle dimanche soir en finale de Coupe neuchâteloise au stade des Buchilles à Boudry

Les duels auront été âpres dimanche soir au stade des Buchilles (photo: Bertrand Pfaff) Les duels auront été âpres dimanche soir au stade des Buchilles (photo: Bertrand Pfaff)

Le FC Kosova au sommet du football neuchâtelois. Les joueurs de Kebbal Abdelaziz ont battu le FC Bôle 1-0 après les prolongations dimanche soir en finale de Coupe neuchâteloise. La fête a été belle au stade des Buchilles à Boudry. Même si aucun but n’a été marqué dans le temps réglementaire, les 1’426 spectateurs présents sur place ont mis une bonne ambiance à l’enceinte boudrysanne. Développement suit. /jam


 

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