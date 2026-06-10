Neuchâtel Xamax se sépare de six joueurs

Le bal des départs et des arrivées se poursuit du côté de la Maladière. Neuchâtel Xamax a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux le départ de six joueurs. Arrivés à la Maladière dans le cadre d’un prêt, Jessé Hautier (Yverdon Sport), Malik Deme (Young Boys) et Tim Hottiger (Lausanne-Sport) arrivent au terme de leur engagement avec les « rouge et noir ».

Jetmir Krasniqi, Koro Koné et Lavdrim Hajrulahu, quant à eux, n’ont pas vu leur contrat être prolongé ou n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec le club neuchâtelois. /comm-yca