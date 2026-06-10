Neuchâtel Xamax se sépare de six joueurs

Jetmir Krasniqi, Tim Hottiger, Jessé Hautier, Malik Deme, Koro Koné et Lavdrim Hajrulahu ne ...
Neuchâtel Xamax se sépare de six joueurs

Jetmir Krasniqi, Tim Hottiger, Jessé Hautier, Malik Deme, Koro Koné et Lavdrim Hajrulahu ne porteront plus le maillot « rouge et noir » la saison prochaine. Le club de Challenge League l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi.

Neuchâtel Xamax se sépare de six joueurs. (Photo : Neuchâtel Xamax) Neuchâtel Xamax se sépare de six joueurs. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Le bal des départs et des arrivées se poursuit du côté de la Maladière. Neuchâtel Xamax a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux le départ de six joueurs. Arrivés à la Maladière dans le cadre d’un prêt, Jessé Hautier (Yverdon Sport), Malik Deme (Young Boys) et Tim Hottiger (Lausanne-Sport) arrivent au terme de leur engagement avec les « rouge et noir ».

Jetmir Krasniqi, Koro Koné et Lavdrim Hajrulahu, quant à eux, n’ont pas vu leur contrat être prolongé ou n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec le club neuchâtelois. /comm-yca


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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