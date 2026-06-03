Le « trio Saiz » se reforme à Colombier

Le FC Colombier prépare déjà son avenir. Le club de 2e ligue de football annonce l’arrivée ...
Le « trio Saiz » se reforme à Colombier

Le FC Colombier prépare déjà son avenir. Le club de 2e ligue de football annonce l’arrivée de José et Javier Saiz à la barre de la première équipe pour la saison prochaine. Evan Saiz, lui, sera le directeur technique en charge de la mise en place du mouvement junior.

Après avoir entraîné le FC La Chaux-de-Fonds, le FC Saint-Blaise ou le FC Cortaillod, José Saiz retrouvera bientôt le FC Colombier. Après avoir entraîné le FC La Chaux-de-Fonds, le FC Saint-Blaise ou le FC Cortaillod, José Saiz retrouvera bientôt le FC Colombier.

Des figures du football neuchâtelois arrivent aux Chézards. José Saiz et son frère jumeau, Javier, reprendront les rênes de la première équipe du FC Colombier la saison prochaine. Le club de 2e ligue de football l’annonce ce mercredi. Les deux actuels coachs du FC Cortaillod succéderont ainsi à Enzo Raia sur le banc colombinois.


Trio au complet

Les deux futurs entraîneurs du FC Colombier ne seront pas les seuls représentants de la famille Saiz qui arriveront aux Chézards cet été. Evan, le fils de José, rejoindra également le club en provenance de Cortaillod. Il occupera le poste de directeur technique et sera notamment en charge de la mise en place du nouveau groupement junior du Team Bôle-Colombier.

À noter que la première équipe du FC Colombier n’est pas encore sortie d’affaire en cette fin de saison de 2e ligue de football. Elle possède trois points d’avance sur la barre de relégation à deux matches du terme de l’exercice. La rencontre de ce samedi sur la pelouse du FC Béroche-Gorgier, lui aussi engagé dans la lutte pour le maintien, vaudra très cher. /gjo


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