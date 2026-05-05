Le FC Colombier et le FC Bôle créent un groupement juniors

« Unir deux clubs historiques pour mieux servir l’avenir du football régional ». C’est ainsi que le FC Colombier et le FC Bôle annoncent ce mardi vouloir travailler à l’avenir main dans la main. Ils ont créé un nouveau groupement juniors qui prendra vie dès le mois d’août. Son nom : Team Bôle-Colombier.

« Le projet vise à mutualiser les infrastructures, les compétences et les ressources humaines afin de proposer un cadre cohérent, stable et ambitieux pour les jeunes », peut-on lire dans le communiqué de presse. Il passera par une direction technique professionnelle à temps partiel et des responsables par catégorie. « De quoi garantir un accompagnement de qualité, exigeant et durable », précisent les dirigeants des deux clubs. « L’objectif avec ce groupement est d’avoir des équipes dans chaque catégorie juniors et de pouvoir viser la Youth League (les championnats juniors intercantonaux C, B et A) », ajoutent-ils. Les actifs, dont les premières équipes de chaque club évoluent en 2e ligue, ne sont pas concernés par cette union.

Le président du FC Colombier Joaquim Passos souligne « que le but est de mettre en place le groupement progressivement dès le mois d’août. Au début, rien ne va changer pour nos juniors. Les personnes responsables, qui seront nommées sous peu, vont tout d’abord examiner et observer. Et c’est seulement dès le deuxième tour la saison prochaine, soit début 2027, que les lieux d’entraînement et les équipes pourraient bouger. »