Le FC Colombier et le FC Bôle créent un groupement juniors

Les deux clubs de football de la Commune de Milvignes unissent leurs forces en regroupant leur mouvement juniors. Le FC Bôle a résilié la convention qui le liait au FC United Milvignes, ex-FC Auvernier.
« Unir deux clubs historiques pour mieux servir l’avenir du football régional ». C’est ainsi que le FC Colombier et le FC Bôle annoncent ce mardi vouloir travailler à l’avenir main dans la main. Ils ont créé un nouveau groupement juniors qui prendra vie dès le mois d’août. Son nom : Team Bôle-Colombier.
« Le projet vise à mutualiser les infrastructures, les compétences et les ressources humaines afin de proposer un cadre cohérent, stable et ambitieux pour les jeunes », peut-on lire dans le communiqué de presse. Il passera par une direction technique professionnelle à temps partiel et des responsables par catégorie. « De quoi garantir un accompagnement de qualité, exigeant et durable », précisent les dirigeants des deux clubs. « L’objectif avec ce groupement est d’avoir des équipes dans chaque catégorie juniors et de pouvoir viser la Youth League (les championnats juniors intercantonaux C, B et A) », ajoutent-ils. Les actifs, dont les premières équipes de chaque club évoluent en 2e ligue, ne sont pas concernés par cette union.
Le président du FC Colombier Joaquim Passos souligne « que le but est de mettre en place le groupement progressivement dès le mois d’août. Au début, rien ne va changer pour nos juniors. Les personnes responsables, qui seront nommées sous peu, vont tout d’abord examiner et observer. Et c’est seulement dès le deuxième tour la saison prochaine, soit début 2027, que les lieux d’entraînement et les équipes pourraient bouger. »
Joaquim Passos : « Si, à terme, on veut avoir davantage d’ambition, on doit être plus grand et plus fort. »
Avoir aussi davantage de poids politique
Le FC Colombier compte 12 équipes juniors, Bôle en a 4. « À l’avenir, si on a 300, 400 voire 500 juniors, on aura plus de poids politique par rapport à certaines demandes », explique Joaquim Passos. Si elles peuvent être d’ordre financier, il y a également la question des infrastructures, comme celle de bénéficier à l’avenir d’un terrain synthétique afin d’être plus attractif et compétitif. « On voit aujourd’hui que le développement du FC Boudry ou d’Audax-Friul est aidé par l’usage d’un synthétique lors de la saison hivernale, ce qui permet de s’entraîner beaucoup plus souvent », ajoute le président du FC Colombier.
Les regrets du FC United Milvignes
Les dirigeants du FC United Milvignes (anciennement FC Auvernier) ont appris le 30 avril que le FC Bôle allait résilier la convention de groupement signée après le Covid. « Team Milvignes » comptent six équipes juniors cette saison. « C’est une demi-surprise, car des rumeurs couraient », explique Sébastien Egger. Le président de United Milvignes regrette toutefois de n’avoir pas été convié à la table des discussions. « On avait refusé dernièrement une fusion de notre club avec le FC Bôle, car nos membres privilégiaient une fusion des trois clubs de la Commune de Milvignes dès le départ. »
Sébastien Egger : « On prône depuis quelque temps de n’avoir qu’un seul club au sein de la commune. »
Sébastien Egger précise que son club ne souhaite laisser aucun enfant sur le carreau. « Les jeunes qui sont à Auvernier et qui souhaitent le rester sont toujours les bienvenus. On va garantir le même encadrement », rassure-t-il.
« Les jeunes qui sont chez nous ont toujours été satisfaits et les parents nous ont régulièrement fait part de la qualité de notre encadrement. »
Une fusion avortée qui a jeté un froid du côté de Bôle
Au FC Bôle, son président Marco Aloe explique que son club avait la volonté de construire une fusion à trois par étapes. Réunis en assemblée extraordinaire en avril 2025, les membres ont voté à l’unanimité pour le mariage avec United Milvignes, rappelle-t-il. « Ensuite, les discussions se sont poursuivies naturellement avec le FC Colombier. Mais c’est probable que le refus de fusionner ait jeté un froid. Je n'ai toutefois rien contre United Milvignes et j'apprécie Sébastien Egger. Ma seule volonté est d'oeuvrer pour le développement du football à Milvignes, en particulier pour les enfants. »
Marco Aloe : « La porte a toujours été ouverte. »
Ce nouveau groupement n’est finalement peut-être qu’une première étape vers une fusion des trois clubs de la Commune de Milvignes, que personne ne balaie du revers de la main. « Il y a cependant l’aspect émotionnel, c’est pourquoi cela risque de prendre un certain temps », concluent tant Joaquim Passos que Marco Aloe. /jpp