Terence Wilsher, nouveau président de la Xamax Academy

Terence Wilsher est le nouveau président de la Xamax Academy. Le club « rouge et noir » l’annonce ce jeudi matin. « Déjà investi au sein du club dans son rôle de Président du Club 1951 et responsable des Clubs de Soutien, Terence Wilsher poursuivra cette mission tout en assumant désormais cette nouvelle fonction à la tête de l’Academy », précise un communiqué.

Neuchâtel Xamax ajoute que « cette double responsabilité témoigne de la confiance du club envers son engagement, sa connaissance de l’environnement xamaxien et sa volonté de contribuer activement au développement du football de formation ».

Contacté, le club précise que Terence Wilsher n'interviendra pas sur le plan technique de la structure, qui revient toujours à Pascal Oppliger, mais davantage en matière de valorisation de la Xamax Academy. /comm-gjo