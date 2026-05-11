Neuchâtel Xamax souverain sur ses terres

Neuchâtel Xamax confirme sa bonne forme à domicile. Les hommes d’Anthony Braizat se sont imposés 3 buts à 0 face à Étoile Carouge lundi soir à la Maladière dans le championnat de Challenge League. Grâce à ce succès convaincant, les « rouge et noir » engrangent trois points supplémentaires devant leur public. Développement suit.