Neuchâtel Xamax souverain sur ses terres

Neuchâtel Xamax confirme sa bonne forme à domicile. Les hommes d’Anthony Braizat se sont imposés 3 buts à 0 face à Étoile Carouge lundi soir à la Maladière dans le championnat de Challenge League. Grâce à ce succès convaincant, les « rouge et noir » engrangent trois points supplémentaires devant leur public. Développement suit.
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