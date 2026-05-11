Neuchâtel Xamax souverain sur ses terres

Neuchâtel Xamax souverain sur ses terres

Les « rouge et noir » ont pris le meilleur sur Étoile Carouge 3-0 lundi soir à la Maladière en Challenge League de football.

Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz) Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax confirme sa bonne forme à domicile. Les hommes d’Anthony Braizat se sont imposés 3 buts à 0 face à Étoile Carouge lundi soir à la Maladière dans le championnat de Challenge League. Grâce à ce succès convaincant, les « rouge et noir » engrangent trois points supplémentaires devant leur public. Développement suit.


 

Actualités suivantes

Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga

Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 20:28

Yoan Epitaux : « C’est l’envie d’aller voir ailleurs »

Yoan Epitaux : « C’est l’envie d’aller voir ailleurs »

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 17:27

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 11:36

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 15:43

Articles les plus lus

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:20

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 11:36

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 15:43

Yoan Epitaux : « C’est l’envie d’aller voir ailleurs »

Yoan Epitaux : « C’est l’envie d’aller voir ailleurs »

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 17:27

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:20

Le Barça sacré champion en battant le Real

Le Barça sacré champion en battant le Real

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:23

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 11:36

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Football    Actualisé le 11.05.2026 - 15:43

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 18:36

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 19:57

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:20

Le Barça sacré champion en battant le Real

Le Barça sacré champion en battant le Real

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:23