Le FCC repart du bon pied

Après le retrait de son entraîneur, Antonio Baldi, la semaine passée, les Chaux-de-Fonniers ...
Le FCC repart du bon pied

Après le retrait de son entraîneur, Antonio Baldi, la semaine passée, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés 2-1 samedi face à Meyrin, en 1re Ligue de football.

Le FC La Chaux-de-Fonds a vaincu Meyrin samedi à La Charrière. (Photo : Bertrand Pfaff) Le FC La Chaux-de-Fonds a vaincu Meyrin samedi à La Charrière. (Photo : Bertrand Pfaff)

Un bol d’air pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les footballeurs de La Charrière vivaient leur premier match depuis l’annonce du retrait temporaire de leur entraîneur, Antonio Baldi des bords de terrain. Samedi, ils se sont imposés 2-1 face à Meyrin.

Avec Christophe Caschili à la barre, les joueurs de la Métropole horlogère ont marqué par Owe Ituku Bonyanga à la 30e minute, puis par Isidore Cattin à la 72e. Les Genevois ont réduit l’écart dans le dernier quart d’heure, sans conséquence pour les « jaune et bleu ».

Au classement, les Chaux-de-Fonniers comptent cinq points d’avance sur la barre. /yca


 

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