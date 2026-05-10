Le FCC repart du bon pied

Un bol d’air pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les footballeurs de La Charrière vivaient leur premier match depuis l’annonce du retrait temporaire de leur entraîneur, Antonio Baldi des bords de terrain. Samedi, ils se sont imposés 2-1 face à Meyrin.

Avec Christophe Caschili à la barre, les joueurs de la Métropole horlogère ont marqué par Owe Ituku Bonyanga à la 30e minute, puis par Isidore Cattin à la 72e. Les Genevois ont réduit l’écart dans le dernier quart d’heure, sans conséquence pour les « jaune et bleu ».

Au classement, les Chaux-de-Fonniers comptent cinq points d’avance sur la barre. /yca