Victoire à l’arrachée de Xamax

Neuchâtel Xamax s’est imposé 3-2 face à Rapperswil-Jona vendredi soir au Grünfeld lors de la ...
Victoire à l’arrachée de Xamax

Neuchâtel Xamax s’est imposé 3-2 face à Rapperswil-Jona vendredi soir au Grünfeld lors de la 34e journée de Challenge League.

, Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff) , Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax a réussi son déplacement à Rapperswil vendredi soir lors de la 34e journée de Challenge League. En s’imposant 3-2 face à un de leurs poursuivants directs alors qu’ils étaient menés 2-0, les hommes d’Anthony Braizat ont conforté leur 4e place au classement avec 46 pts en 34 matches. Développement suit. /jsc


 

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