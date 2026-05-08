Victoire à l’arrachée de Xamax

Neuchâtel Xamax a réussi son déplacement à Rapperswil vendredi soir lors de la 34e journée de Challenge League. En s’imposant 3-2 face à un de leurs poursuivants directs alors qu’ils étaient menés 2-0, les hommes d’Anthony Braizat ont conforté leur 4e place au classement avec 46 pts en 34 matches. Développement suit. /jsc