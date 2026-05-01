Défaite frustrante pour les « rouge et noir »

Pas de surprise à la Maladière vendredi soir lors de la 33e journée de Challenge League. Neuchâtel Xamax n’a pas su trouver les solutions face à Aarau et s’est incliné 3-1. Les Argoviens (2e) ont fait respecter la logique du classement pour empocher les 3 points. Les hommes d’Anthony Braizat restent 4e avec 43 points, mais pourraient se retrouver menacés par le Stade Lausanne-Ouchy en cas de victoire de celui-ci samedi. Développement suit. /jsc