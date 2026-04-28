Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Bruno Berner : c’est le nom du nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » a annoncé ce mardi la nomination de ce technicien zurichois de 48 ans pour la prochaine saison de Challenge League. Bruno Berner prendra ses fonctions le 1er juin. Il succédera à Anthony Braizat, dont le contrat n’a pas été prolongé.

Ancien international suisse – il compte 16 sélections – le futur coach de Neuchâtel Xamax a été formé à Grasshopper. Comme joueur, il a porté les maillots de GC et de Bâle, il a également évolué à l’étranger avec des passages en Allemagne (SC Freiburg) et en Angleterre (Blackburn, Leicester City).

Comme entraîneur, il a fait ses débuts à la tête de la relève du FC Zürich. Il a ensuite dirigé durant quatre saisons le SC Kriens, avec une promotion en Challenge League, puis une stabilisation en deuxième division. Il a été nommé par la suite sélectionneur de l’équipe de Suisse des M19 et des M20, avant de découvrir la Super League à Winterthur puis de rejoindre GC. Il occupait cette saison un poste d’entraîneur – assistant à Macarthur, en Australie : « Je me réjouis de cette mission à Neuchâtel Xamax et j’espère qu’avec de la patience, de la ténacité et un travail précis, nous connaîtrons le succès ensemble », a déclaré le futur entraineur xamaxien, dans le communiqué transmis par le club « rouge et noir ». /comm-mne