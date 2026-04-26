Neuchâtel Xamax victorieux contre Bellinzone
Les joueurs « rouge et noir » ont battu 2-1 l’équipe tessinoise dimanche après-midi à la Maladière ...
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