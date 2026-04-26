Neuchâtel Xamax victorieux contre Bellinzone

Les joueurs « rouge et noir » ont battu 2-1 l’équipe tessinoise dimanche après-midi à la Maladière ...
Neuchâtel Xamax victorieux contre Bellinzone

Les joueurs « rouge et noir » ont battu 2-1 l’équipe tessinoise dimanche après-midi à la Maladière en Challenge League de football

Shkelqim Demhasaj a été l'auteur d'un doublé dimanche après-midi (Photo : Georges Henz) Shkelqim Demhasaj a été l'auteur d'un doublé dimanche après-midi (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax s’impose contre la lanterne rouge de Challenge League dimanche après-midi. Dans un stade de la Maladière peu garni, l’équipe locale a gagné 2-1 contre une équipe de Bellinzone combative. Développement suit. /jam


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