Pas de vainqueur entre Xamax et Yverdon

Neuchâtel Xamax partage l’enjeu 2-2 avec Yverdon mercredi soir à l’extérieur lors de la 31e ...
Pas de vainqueur entre Xamax et Yverdon

Neuchâtel Xamax partage l’enjeu 2-2 avec Yverdon mercredi soir à l’extérieur lors de la 31e journée de Challenge League de football.

Ni Neuchâtel Xamax ni Yverdon n’a su trouver les solutions pour passer l’épaule mercredi soir au bout du lac. Les deux formations de Challenge League se sont quittées sur un score de 2-2 et récoltent chacune un petit point. Au classement, les « rouge et noir » sont 5e avec 40 points. Développement suit./jsc


 

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