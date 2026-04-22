Liridon Mulaj : « J’ai fait beaucoup de force »

Deux buts en trois matches : le retour au jeu de Liridon Mulaj n’est pas passé inaperçu. Le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax sera certainement titularisé pour la quatrième fois de rang ce mercredi au stade municipal à l’occasion de la rencontre face à Yverdon en Challenge League de football. Liridon Mulaj revient d’une longue blessure au genou. Le Biennois de 27 ans estime avoir retrouvé la forme et il ne cache pas son bonheur de pouvoir enfin rejouer à 100% de ses moyens. Et même plus selon lui : « Cela me fait du bien, j’attends ce moment depuis que je suis blessé. Je voulais revenir le plus vite possible, mais surtout être à 100% physiquement et mentalement. »

Pour revenir en forme, Liridon Mulaj a suivi une rééducation assidue en salle de force. Il a même acquis de la masse musculaire : « J’ai fait de nouveaux trucs pour mon corps qui m’ont fait du bien. Je pense que dans les trucs négatifs, comme la blessure, il y a toujours quelque chose de positif. J’ai vraiment fait beaucoup de force pour mes jambes et le haut corps. »