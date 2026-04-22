Liridon Mulaj : « J’ai fait beaucoup de force »

Deux buts en trois matches : le retour au jeu de Liridon Mulaj n’est pas passé inaperçu. Le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax sera certainement titularisé pour la quatrième fois de rang ce mercredi au stade municipal à l’occasion de la rencontre face à Yverdon en Challenge League de football. Liridon Mulaj revient d’une longue blessure au genou. Le Biennois de 27 ans estime avoir retrouvé la forme et il ne cache pas son bonheur de pouvoir enfin rejouer à 100% de ses moyens. Et même plus selon lui : « Cela me fait du bien, j’attends ce moment depuis que je suis blessé. Je voulais revenir le plus vite possible, mais surtout être à 100% physiquement et mentalement. »
Pour revenir en forme, Liridon Mulaj a suivi une rééducation assidue en salle de force. Il a même acquis de la masse musculaire : « J’ai fait de nouveaux trucs pour mon corps qui m’ont fait du bien. Je pense que dans les trucs négatifs, comme la blessure, il y a toujours quelque chose de positif. J’ai vraiment fait beaucoup de force pour mes jambes et le haut corps. »
Liridon Mulaj : « Je suis fit à 100% et même plus qu’avant. »
Liridon Mulaj s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit le 16 mai 2025 contre le Stade Nyonnais. Son absence aura duré près d’une année. Le joueur xamaxien n’a jamais douté de ses capacités à retrouver sa condition physique : « Je n’ai jamais renoncé. Il y a bien pire dans la vie qu’une déchirure du ligament croisé au genou. » Liridon Mulaj puise sa force mentale dans la religion : « Je suis un gars religieux et je crois beaucoup en Dieu. Ce sont des épreuves dans la vie. Pour moi, c’est simple, c’est une blessure. Mais il y a des gens qui n’ont ni à boire ni à manger », philosophe encore le joueur « rouge et noir. »
« Il faut toujours dire merci. »
Sans contrat pour la saison prochaine, Liridon Mulaj est actuellement en cours de discussion pour prolonger son entente avec Neuchâtel Xamax.
Yverdon – Neuchâtel Xamax : c’est aussi un match à suivre dès 19h15 ce mercredi soir en compagnie de Jean-Paul Picci et de son consultant Raoul Savoy, l’actuel coach national du Tchad. /mne