Les ultras de Xamax appellent au boycott

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Les ultras de Xamax appellent au boycott

Dénonçant la gestion du club, la « Tribune Neuch’ » appelle les supporters de Neuchâtel Xamax à soutenir une opération « stade vide » pour les trois derniers matches de la saison de Challenge League de football à la Maladière.

La « Tribune Neuch’ » exprime son mécontentement à l'approche de la fin de saison. (Photo d'archives : Georges Henz) La « Tribune Neuch’ » exprime son mécontentement à l'approche de la fin de saison. (Photo d'archives : Georges Henz)

Les ultras de Neuchâtel Xamax expriment leur ras-le-bol. Dans un communiqué, la « Tribune Neuch’ » fait part de son mécontentement vis-à-vis de la gestion du club de Challenge League de football par son propriétaire Jean-François Collet. « Depuis plusieurs années, Neuchâtel Xamax s’enlise dans une gestion que nous ne pouvons plus accepter », indique le texte. Les auteurs du communiqué expliquent s’adresser directement au propriétaire du club « rouge et noir ». Ils demandent au président de « s'entourer de personnes sérieuses » ou de « vendre le club, d’autant plus qu’un acheteur ambitieux et régional a déjà manifesté concrètement son intérêt pour une reprise », peut-on lire. Une référence à Pascal Gross, l’entrepreneur fribourgeois qui a déclaré dans un article de La Liberté vouloir reprendre un club de football et que « sa cible absolue, était Xamax. »

Pour exprimer son mécontentement, la « Tribune Neuch’ » lance une opération « stade vide » lors des trois prochaines rencontres de championnat à la Maladière. Ceci « afin d’envoyer un message fort », conclut le texte. /comm-gjo


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