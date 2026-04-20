Xamax obtient sa licence, mais pas celle pour la Super League

Neuchâtel Xamax décroche sa licence. Le club de football « rouge et noir » annonce lundi sur son site internet avoir obtenu en première instance son sésame pour évoluer en Challenge League la saison prochaine. Une licence III qui ne lui permet toutefois pas d’évoluer en Super League, même si sportivement Xamax n’a aucune chance d’évoluer dans l’élite lors du prochain exercice. Pourquoi alors que les saisons passées, le club de La Maladière l’obtenait ? « On a pourtant présenté le même dossier que les années précédentes. C’est pour une histoire d’installation de barrières antipaniques le long des grillages derrière la tribune D », précise Christophe Tufarolo. Le responsable communication du club se veut toutefois rassurant. « C’est un élément de détail qui devrait pouvoir se régler assez rapidement si une promotion devait se dessiner en 2027/2028 », ajoute-t-il.

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du stade. Contacté, le chef du Service des sports, Patrick Pollicino « peine à comprendre et s’étonne » de la décision de la Swiss Football League. « On n’a pas encore eu l’occasion de discuter avec la SFL. On le fera ces prochains jours pour mieux comprendre le problème. » /jpp