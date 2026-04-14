Léo Seydoux demeure rouge et noir

Léo Seydoux évoluera toujours sous le maillot de Neuchâtel Xamax la saison prochaine, en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » a annoncé la prolongation du contrat de son latéral droit fribourgeois pour l’exercice 2026 – 2027.

Après avoir déjà porté le maillot xamaxien durant la saison 2019 – 2020, Léo Seydoux avait fait son retour à La Maladière au début du championnat en cours. Âgé de 28 ans, il a disputé 26 matches jusqu’ici, totalisant un but et trois passes décisives. /comm-mne