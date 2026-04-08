Le HCC doit tirer les enseignements de cette saison

Il faut tirer les enseignements de cette saison, estime le président du HC La Chaux-de-Fonds, Olivier Calame. Au lendemain de la défaite des Abeilles en finale des play-off de Swiss League sur la glace de Sierre, l’heure est au bilan.

Cette saison, le HCC a été capable de tout, parfois du meilleur, parfois du pire. Le président Olivier Calame, voit plusieurs raisons à ces performances en dents de scie : « On est resté peut-être trop sur ce qu'on a connu il y a trois ou quatre ans, où tout nous réussissait. Ce qu’a vécu un petit peu Sierre cette année, avec toutes les planètes alignées, c’était un peu plus compliqué pour nous à ce niveau-là. Le niveau a aussi globalement monté. Là où, d’habitude, on roulait sur certains adversaires, ils ont été nettement plus résistants. Et puis, il y a peut-être aussi eu quelque chose de latent à la suite de la saison dernière. Des éléments qu’on n’a peut-être pas suffisamment évalués à un moment donné, ainsi que des décisions plus importantes qui auraient dû être prises en amont. »