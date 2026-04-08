Le HCC doit tirer les enseignements de cette saison

Le club de hockey sur glace des Mélèzes s’est incliné mardi en finale des play-off de Swiss League face à Sierre en cinq manches. Il est l’heure de faire le bilan avec le président du HC La Chaux-de-Fonds, Olivier Calame.
Il faut tirer les enseignements de cette saison, estime le président du HC La Chaux-de-Fonds, Olivier Calame. Au lendemain de la défaite des Abeilles en finale des play-off de Swiss League sur la glace de Sierre, l’heure est au bilan.
Cette saison, le HCC a été capable de tout, parfois du meilleur, parfois du pire. Le président Olivier Calame, voit plusieurs raisons à ces performances en dents de scie : « On est resté peut-être trop sur ce qu'on a connu il y a trois ou quatre ans, où tout nous réussissait. Ce qu’a vécu un petit peu Sierre cette année, avec toutes les planètes alignées, c’était un peu plus compliqué pour nous à ce niveau-là. Le niveau a aussi globalement monté. Là où, d’habitude, on roulait sur certains adversaires, ils ont été nettement plus résistants. Et puis, il y a peut-être aussi eu quelque chose de latent à la suite de la saison dernière. Des éléments qu’on n’a peut-être pas suffisamment évalués à un moment donné, ainsi que des décisions plus importantes qui auraient dû être prises en amont. »
Olivier Calame : « On n’a pas été régulier. »
Quand il évoque ces soucis latents, Olivier Calame parle du départ de Louis Matte. À la bande, tout n’a pas été tranquille cette saison. Le président des Abeilles explique qu’il est toujours difficile de choisir le bon entraîneur : « On a toujours le sentiment d’engager la meilleure personne. Et puis après, il y a plusieurs questions qui se posent : est-ce qu’elle s’acclimate ? Est-ce qu’elle se plaît ? Est-ce qu’elle réagit et manage de manière cohérente ? Voilà, c’est l’ensemble de ces questions. »
« Vous pouvez avoir le sentiment d’avoir fait le meilleur choix possible, et par la suite, il s’avère qu’il y a des réactions qui ne sont pas celles que vous attendiez. »
Le HCC n’est donc pas allé chercher le titre de Swiss League. Malgré tout, il a soulevé la Coupe de Suisse cette saison. On ne peut décemment pas dire que les Abeilles ont réalisé une mauvaise saison. Mais les supporters ne semblent pas rassasiés. Les fans des Mélèzes sont-ils devenus trop gourmands ? « On les a bien habitués ces dernières années », lance le président en riant. « C’est humain d’avoir cet appétit, de vouloir toujours de beaux résultats et de beaux matches. Après, je crois qu’ils sont aussi capables d’accepter parfois des défaites, lorsque l’équipe fournit un vrai effort. Par moments, on peut avoir le sentiment que cet effort était peut-être un peu moins présent, même si ce n’était pas du tout le cas. Mais il restait une douleur de la saison dernière, qui n’avait pas été complètement soignée », ajoute Olivier Calame.
« Quand il y a des périodes de doute, il faut digérer tout ça, puis ça peut prendre un petit peu plus de temps. »
Cette fin de saison marque aussi les départs de Jaison Dubois, Viktor Östlund ou encore Stefan Rüegsegger. D’autres joueurs pourraient suivre. Avec cela, c’est de toute façon une page importante de l’histoire du HCC qui se tourne.
On parlera encore du HC La Chaux-de-Fonds jeudi matin dans la Matinale. Le joueur retraité du HCC, Jaison Dubois, sera notre invité. Rendez-vous à 7h38 pour une séquence souvenirs et émotions. /yca