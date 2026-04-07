Xamax rentre bredouille de son voyage au Bergholz

Neuchâtel Xamax s’est incliné 5-2 face à Wil à l’extérieur mardi soir lors de la 29e journée ...
Xamax rentre bredouille de son voyage au Bergholz

Neuchâtel Xamax s’est incliné 5-2 face à Wil à l’extérieur mardi soir lors de la 29e journée de Challenge League de football.

 Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)  Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax n’a pas su trouver la solution face à Wil mardi soir. Malgré une bonne entame de match, les « rouge et noir » se sont inclinés 5-2 lors de la 29e journée de Challenge League au stade du Bergholz. Ils voient donc leurs hôtes du jour se rapprocher au classement, mais restent tout de même 5e avec 36 points, soit 3 de plus que Wil. Développement suit./jsc


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