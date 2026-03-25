Quatre matches de suspension contre Ben Seghir

Selon le communiqué de la Swiss Football League, le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax est ...
Quatre matches de suspension contre Ben Seghir

Selon le communiqué de la Swiss Football League, le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax est définitivement sanctionné pour avoir craché sur Nicolas Hasler, le 22 février à Vaduz. Le recours du club « rouge et noir » a été partiellement refusé.

Salim Ben Seghir  a vu réduire sa peine d'un match. (Photo : Georges Henz) Salim Ben Seghir  a vu réduire sa peine d'un match. (Photo : Georges Henz)

Sanction à peine allégée ! le recours de Neuchâtel Xamax contre les cinq matches de suspension infligés à Salim Ben Seghir n’a pas vraiment fait mouche. Statuant comme juge unique, le président de la Commission de discipline de la Swiss Football League a réduit d’un match la sanction infligée en première instance au milieu de terrain « rouge et noir ». Ben Seghir écope de quatre matches de suspension au lieu de cinq.

Il est sanctionné pour avoir craché sur Nicolas Hasler le 22 février à Vaduz sur la base d’une séquence vidéo. Cette décision est définitive.

Salim Ben Seghir manquera donc les parties face au FC Vaduz, au FC Wil, au FC Stade Nyonnais et Yverdon Sport. Il pourrait retrouver la compétition le 26 avril contre l’AC Bellinzone. /comm-mne


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