Xamax défait malgré ses efforts à Aarau

Neuchâtel Xamax s’est incliné 1-0 face à Aarau samedi soir en Argovie.
Xamax défait malgré ses efforts à Aarau

Neuchâtel Xamax s’est incliné 1-0 face à Aarau samedi soir en Argovie.

Romain Bayard Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff) Romain Bayard Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)

Un voyage en Argovie compliqué pour Neuchâtel Xamax samedi soir en Challenge League. Les « rouge et noir » se sont inclinés 1-0 face à Aarau au stade du Brügglifeld lors de la 27e journée de championnat. Cette défaite n’a pas d’influence au classement pour les Neuchâtelois, qui restent 5e avec 36 points. Développement suit. /jsc


 

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