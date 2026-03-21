L'analyse vidéo, un outil jugé précieux à Xamax

C’est une affiche qui suscite toujours de l’intérêt : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau ce samedi en Challenge League de football. Le coup d’envoi de cette partie est programmé à 18 heures. L’équipe d’Anthony Braizat se frotte à une formation qui peut prétendre à la promotion à l’étage supérieur. Aarau occupe la deuxième place du classement, à égalité de points avec le leader Vaduz mais avec une moins bonne différence de buts.
Neuchâtel Xamax est cinquième avec la seule ambition… de livrer une bonne prestation et pourquoi pas de gagner. Et l’heure de la théorie d’avant-match, il y a un homme qui peut aider les joueurs dans ce sens, c’est l’analyste vidéo. Un rôle assuré par Mathieu Darriulat : « Sur un match qui se déroule par exemple le samedi, on va présenter une analyse le jeudi sur la manière que joue l’adversaire offensivement et le vendredi sur son aspect défensif. » Ces analyses vidéo sont courtes, elles n’excèdent que rarement cinq minutes : « Il faut être court et efficace pour garder l’attention des joueurs. Il ne faut pas livrer trop d’informations non plus. L’information est plus conséquente avec le staff qui doit savoir comment s’adapter en cas de changements durant le match. »
Mathieu Darriulat : « Il ne faut pas non plus surcharger les joueurs en termes d’informations. »
C’est à la demande d’Anthony Braizat que Matthieu Darriulat avait quitté son poste, il y a une année au Stade Nyonnais, pour rejoindre Neuchâtel Xamax. Après s’être formé en Angleterre, il assure la même fonction pour les équipes nationales féminines juniors, M16 et M17. Si les coaches sont de plus en plus friands d’analyses vidéo, ce travail est toujours complété par une approche statistique : « On regarde beaucoup les statistiques de chaque match. C’est un outil qui nous aide, notamment pour l’analyse de l’opposition. Ma méthode consiste à regarder déjà la manière de jouer de l’adversaire et ensuite je consulte les statistiques pour voir si elles confirment mes impressions. »
« Les stats servent à confirmer la vidéo et non l’inverse. »
Aarau – Neuchâtel Xamax : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce samedi dès 17h45. /mne