L'analyse vidéo, un outil jugé précieux à Xamax

Neuchâtel Xamax est attendu par Aarau ce samedi. Face à ce prétendant à l’ascension, la préparation ...
L'analyse vidéo, un outil jugé précieux à Xamax

Neuchâtel Xamax est attendu par Aarau ce samedi. Face à ce prétendant à l’ascension, la préparation d’avant-match ne change pas. Elle comprend toujours une partie d’analyse vidéo assurée par un spécialiste, Mathieu Darriulat.

Mathieu Darriulat, l'analyste vidéo. Mathieu Darriulat, l'analyste vidéo.

C’est une affiche qui suscite toujours de l’intérêt : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau ce samedi en Challenge League de football. Le coup d’envoi de cette partie est programmé à 18 heures. L’équipe d’Anthony Braizat se frotte à une formation qui peut prétendre à la promotion à l’étage supérieur. Aarau occupe la deuxième place du classement, à égalité de points avec le leader Vaduz mais avec une moins bonne différence de buts.

Neuchâtel Xamax est cinquième avec la seule ambition… de livrer une bonne prestation et pourquoi pas de gagner. Et l’heure de la théorie d’avant-match, il y a un homme qui peut aider les joueurs dans ce sens, c’est l’analyste vidéo. Un rôle assuré par Mathieu Darriulat : « Sur un match qui se déroule par exemple le samedi, on va présenter une analyse le jeudi sur la manière que joue l’adversaire offensivement et le vendredi sur son aspect défensif. » Ces analyses vidéo sont courtes, elles n’excèdent que rarement cinq minutes : « Il faut être court et efficace pour garder l’attention des joueurs. Il ne faut pas livrer trop d’informations non plus. L’information est plus conséquente avec le staff qui doit savoir comment s’adapter en cas de changements durant le match. »

Mathieu Darriulat : « Il ne faut pas non plus surcharger les joueurs en termes d’informations. »

Ecouter le son

C’est à la demande d’Anthony Braizat que Matthieu Darriulat avait quitté son poste, il y a une année au Stade Nyonnais, pour rejoindre Neuchâtel Xamax. Après s’être formé en Angleterre, il assure la même fonction pour les équipes nationales féminines juniors, M16 et M17. Si les coaches sont de plus en plus friands d’analyses vidéo, ce travail est toujours complété par une approche statistique : « On regarde beaucoup les statistiques de chaque match. C’est un outil qui nous aide, notamment pour l’analyse de l’opposition. Ma méthode consiste à regarder déjà la manière de jouer de l’adversaire et ensuite je consulte les statistiques pour voir si elles confirment mes impressions. »

« Les stats servent à confirmer la vidéo et non l’inverse. »

Ecouter le son

Aarau – Neuchâtel Xamax : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce samedi dès 17h45. /mne


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax retrouve le chemin du but et de la victoire

Xamax retrouve le chemin du but et de la victoire

Xamax est bon défensivement, moyen en attaque

Xamax est bon défensivement, moyen en attaque

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Xamax pourra compter sur Ben Seghir à Nyon

Xamax pourra compter sur Ben Seghir à Nyon

Actualités suivantes

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

Football    Actualisé le 21.03.2026 - 04:04

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 20:59

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 14:25

Articles les plus lus

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 08:08

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 11:20

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 14:25

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 20:59

Ligue des champions: belle qualification de Liverpool

Ligue des champions: belle qualification de Liverpool

Football    Actualisé le 18.03.2026 - 22:59

Coffrane maîtrise son sujet

Coffrane maîtrise son sujet

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 06:14

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 08:08

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 11:20