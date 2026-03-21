L'analyse vidéo, un outil jugé précieux à Xamax

C’est une affiche qui suscite toujours de l’intérêt : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau ce samedi en Challenge League de football. Le coup d’envoi de cette partie est programmé à 18 heures. L’équipe d’Anthony Braizat se frotte à une formation qui peut prétendre à la promotion à l’étage supérieur. Aarau occupe la deuxième place du classement, à égalité de points avec le leader Vaduz mais avec une moins bonne différence de buts.

Neuchâtel Xamax est cinquième avec la seule ambition… de livrer une bonne prestation et pourquoi pas de gagner. Et l’heure de la théorie d’avant-match, il y a un homme qui peut aider les joueurs dans ce sens, c’est l’analyste vidéo. Un rôle assuré par Mathieu Darriulat : « Sur un match qui se déroule par exemple le samedi, on va présenter une analyse le jeudi sur la manière que joue l’adversaire offensivement et le vendredi sur son aspect défensif. » Ces analyses vidéo sont courtes, elles n’excèdent que rarement cinq minutes : « Il faut être court et efficace pour garder l’attention des joueurs. Il ne faut pas livrer trop d’informations non plus. L’information est plus conséquente avec le staff qui doit savoir comment s’adapter en cas de changements durant le match. »