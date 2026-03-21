Bosna Neuchâtel confirme

Le printemps commence bien pour Bosna Neuchâtel. La formation vaudruzienne a décroché son deuxième succès depuis la reprise du championnat de 2e ligue interrégionale de football. Après avoir disposé d’Ueberstorf, Bosna a pris la mesure de Guin 2-1 samedi après-midi à Fontainemelon. Menés dès la 20e minute, les Vaudruziens ont su trouver les ressources pour inverser la tendance en seconde période grâce à Edin Cormehic (54’) et Enzo Iurio (66’). Au classement, Bosna Neuchâtel fait une bonne opération. La formation de l’entraîneur et joueur Samir Efendic reste 2e, mais revient à six points du leader Müri-Gümligen, battu ce samedi.





Un point pour Saint-Blaise

Autre club neuchâtelois engagé dans ce championnat, Saint-Blaise a dû se contenter d’un match nul samedi sur son terrain des Fourches. Un point que les joueurs de Philippe Perret ont longtemps cru ne pas obtenir. Les Saint-Blaisois étaient en effet menés 3-0 à l’heure de jeu, avant de recoller en fin de match. Au classement, Saint-Blaise conserve son 7e rang avec une avance de 15 points sur le premier relégable. /gjo