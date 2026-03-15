Le FC Bosna repart du bon pied

Les footballeurs neuchâtelois ont remporté leur match de reprise de 2e ligue interrégionale ...
Le FC Bosna repart du bon pied

Les footballeurs neuchâtelois ont remporté leur match de reprise de 2e ligue interrégionale ce dimanche. Une victoire 4-1 contre le FC Ueberstorf.

Le FC Bosna Neuchâtel a remporté son match de reprise de 2e ligue interrégionale dimanche. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Le FC Bosna Neuchâtel a remporté son match de reprise de 2e ligue interrégionale dimanche. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Le FC Bosna Neuchâtel repart du bon pied en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Samir Efendic ont battu le FC Ueberstorf 4-1 ce dimanche en terre fribourgeoise. Bosna a rapidement pris les devants dans cette rencontre grâce à deux réussites signée Merveille Fundambu (7e minutes) et Muhidin Becirovic (9e). Les Neuchâtelois ont même pris trois buts d’avance à la 18e minute par Emir Drndar. Un penalty, transformé par David Elio Ragonesi juste avant la mi-temps, aurait pu faire douter le FC Bosna. Mais la troupe de Samir Efendic n’a pas tremblé et Emir Drndar a salé l’addition en inscrivant son deuxième goal de l’après-midi à la 71e minute.

Avec cette victoire, le FC Bosna Neuchâtel grimpe au 2e rang du classement. /lgn


 

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