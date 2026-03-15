Le FC Bosna repart du bon pied

Le FC Bosna Neuchâtel repart du bon pied en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Samir Efendic ont battu le FC Ueberstorf 4-1 ce dimanche en terre fribourgeoise. Bosna a rapidement pris les devants dans cette rencontre grâce à deux réussites signée Merveille Fundambu (7e minutes) et Muhidin Becirovic (9e). Les Neuchâtelois ont même pris trois buts d’avance à la 18e minute par Emir Drndar. Un penalty, transformé par David Elio Ragonesi juste avant la mi-temps, aurait pu faire douter le FC Bosna. Mais la troupe de Samir Efendic n’a pas tremblé et Emir Drndar a salé l’addition en inscrivant son deuxième goal de l’après-midi à la 71e minute.

Avec cette victoire, le FC Bosna Neuchâtel grimpe au 2e rang du classement. /lgn