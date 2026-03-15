Xamax retrouve l’efficacité face à Rapperswil

Neuchâtel Xamax s’est imposé 3–2 face à Rapperswil lors de la 26e journée de Challenge League ...
Xamax retrouve l’efficacité face à Rapperswil

Neuchâtel Xamax s’est imposé 3–2 face à Rapperswil lors de la 26e journée de Challenge League de football.

Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz) Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax s’impose 3–2 contre Rapperswil en Challenge League de football. Les visiteurs avaient pourtant ouvert la marque à la 16e minute, avant que les hommes d’Anthony Braizat ne réagissent grâce à Shkelqim Demhasaj, auteur de l’égalisation à la 25e minute.

À égalité à la pause (1–1), les « rouge et noir » ont pris l’avantage en seconde période. Demhasaj s’est offert un doublé en transformant un penalty à la 68e minute. Puis, Jessé Hautier a inscrit le 3-1 à la 78e minute avant que Rapperswil réduise l’écart dans le temps additionnel. Développement suit./fph

 


 

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