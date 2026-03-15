Xamax est bon défensivement, moyen en attaque

L’objectif de Neuchâtel Xamax est de retrouver le chemin des filets : le club « rouge et noir » reçoit Rapperswil ce dimanche à 14h en Challenge League de football. Il reste sur trois matches sans avoir réussi à marquer. Dans le même temps, le portier Edin Omeragic n’a plié l’échine qu’à une seule reprise. C’était en plus dans des circonstances particulières, sur un penalty discutable, lors des arrêts de jeu du match contre le leader Vaduz.

Après 25 journées de championnat, Neuchâtel Xamax a ainsi encaissé un total de 34 buts contre par exemple 33 au FC Aarau. L’équipe d’Anthony Braizat présente un bilan similaire aux formations classées devant elle. Et encore, ce bilan chiffré comprend les cinq buts reçus lors du match bradé à Bellinzone. Cette saison, Neuchâtel Xamax tient la baraque défensivement : « C’est un gros progrès par rapport à la saison dernière », estime Anthony Braizat.





Attaque moyenne

Le bilan offensif de Neuchâtel Xamax est en revanche moins réjouissant. Les « rouge et noir » ont scoré à 33 reprises jusqu’ici, soit vingt fois moins que Vaduz. L’efficacité offensive du groupe est très discutable. : « Le travail offensif, c’est un travail de tout le monde. Je suis aujourd’hui un peu triste sur le contenu que l’on peut amener à nos supporters. Il faut que l’on retrouve du punch et aussi de la fluidité dans le jeu. »

Meilleur marqueur de la ligue avec 14 buts, Shkelqim Demashaj a inscrit plus du 40% des réussites des Neuchâtelois. Ajoutons à cela les sept buts de Koro Koné, qui a moins joué, et on comprendra que les deux attaquants xamaxiens ont totalisé les deux tiers des buts de leur équipe. Leur apport ne fait l’ombre d’aucun doute, mais il ne gomme que partiellement un domaine de jeu à améliorer : « Il faut aujourd’hui arriver à les resservir dans de bonnes positions. Tout le monde doit essayer de faire un effort de plus que ce qu’il fait habituellement. On doit faire un peu plus. »