Xamax pourra compter sur Ben Seghir à Nyon

Le bénéfice du doute profite à Salim Ben Seghir. Le recours déposé en début de semaine par Neuchâtel Xamax contre les cinq matches de suspension du milieu de terrain, « pour avoir craché sur Nicolas Hasler dans le temps additionnel du match du 22 février à Vaduz », a des conséquences. Le président de la Commission de la discipline a décidé d’octroyer un effet suspensif immédiat à la sanction. Salim Ben Seghir pourra donc jouer vendredi face au Stade Nyonnais en Challenge League de football. /comm-gjo