Xamax pourra compter sur Ben Seghir à Nyon

Face au recours déposé par Neuchâtel Xamax contre la suspension de cinq matches infligée au ...
Xamax pourra compter sur Ben Seghir à Nyon

Face au recours déposé par Neuchâtel Xamax contre la suspension de cinq matches infligée au milieu de terrain, le juge unique de la SFL a décidé de suspendre la sanction avec effet immédiat. Salim Ben Seghir pourra donc jouer face au Stade Nyonnais vendredi en Challenge league de football.

Salim Ben Seghir pourra finalement jouer vendredi en Challenge League de football. (Photo : Georges Henz) Salim Ben Seghir pourra finalement jouer vendredi en Challenge League de football. (Photo : Georges Henz)

Le bénéfice du doute profite à Salim Ben Seghir. Le recours déposé en début de semaine par Neuchâtel Xamax contre les cinq matches de suspension du milieu de terrain, « pour avoir craché sur Nicolas Hasler dans le temps additionnel du match du 22 février à Vaduz », a des conséquences. Le président de la Commission de la discipline a décidé d’octroyer un effet suspensif immédiat à la sanction. Salim Ben Seghir pourra donc jouer vendredi face au Stade Nyonnais en Challenge League de football. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Match nul pour Neuchâtel Xamax contre Wil

Match nul pour Neuchâtel Xamax contre Wil

Xamax terminera sa saison à La Pontaise

Xamax terminera sa saison à La Pontaise

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Actualités suivantes

Thoune peut plier la course au titre en Super League

Thoune peut plier la course au titre en Super League

Football    Actualisé le 05.03.2026 - 04:03

Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 22:41

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 22:35

L’avenir du football élite BEJUNE en question

L’avenir du football élite BEJUNE en question

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 18:51

Articles les plus lus

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 04:03

L’avenir du football élite BEJUNE en question

L’avenir du football élite BEJUNE en question

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 18:51

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 22:35

Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 22:41

Un cinquième nul d'affilée pour Servette

Un cinquième nul d'affilée pour Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 22:41

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 04:03

L’avenir du football élite BEJUNE en question

L’avenir du football élite BEJUNE en question

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 18:51

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 22:35

La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 21:01

Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise

Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 21:29

Un cinquième nul d'affilée pour Servette

Un cinquième nul d'affilée pour Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 22:41

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Football    Actualisé le 04.03.2026 - 04:03