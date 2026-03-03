Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Le directoire du club fera recours contre les cinq matches de suspension infligés au joueur ...
Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Le directoire du club fera recours contre les cinq matches de suspension infligés au joueur français, accusé d'avoir craché contre le capitaine du FC Vaduz. Le corps arbitral n'a pas vu la scène.

Salim Ben Seghir sera à coup sûr suspendu pour le match de vendredi. (Photo : Georges Henz) Salim Ben Seghir sera à coup sûr suspendu pour le match de vendredi. (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax défend Ben Senghir : le club « rouge et noir » à l’intention de faire recours contre les cinq matches de suspension infligés à son milieu de terrain français par le juge disciplinaire de la Swiss Football League. Salim Ben Senghir est accusé d’avoir craché sur Nicolas Hasler lors d’une altercation survenue à la fin du match contre Vaduz, dimanche 22 février au Liechtenstein. Le juge unique se base sur des séquences vidéo. Sa décision est rétroactive : « elle est rendue possible du fait que cette scène n’a pas été aperçue par les arbitres présents au stade », indique le communiqué de la SFL.

Le rapport de l’arbitre faisait état d’un potentiel incident entre les deux joueurs, sans en mentionner les détails.

Le directoire de Neuchâtel Xamax ne fait pas la même interprétation de la scène, estimant que rien n’indique que Ben Senghir a réellement craché sur son adversaire : « Nous allons demander l’annulation de la sanction », rapporte Tiziano Sorrenti, le directeur du club. 

Ce recours n'aura pas d'effet suspensif : Ben Seghir ne pourra pas jouer vendredi contre Stade Nyonnais. /mne 


