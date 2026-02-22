« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

C’est un long déplacement chez le leader de Challenge League qui attend Neuchâtel Xamax ce dimanche. Les footballeurs « rouge et noir » vont affronter Vaduz à 14h. Ils vont retrouver sur le terrain leur ancien capitaine, Liridon Berisha. Après deux saisons à La Maladière, le défenseur a posé ses valises au Liechtenstein au début de la saison 2023/2024.





Une équipe invaincue à domicile

Si peu de suiveurs ne pouvaient l’imaginer en début de saison, Vaduz réalise un exercice de haut vol jusqu’à présent. Les Liechtensteinois sont en tête du championnat et ont fait de leur stade une forteresse : à part un match nul contre Etoile Carouge, Vaduz a remporté tous ses matches à domicile. « On sait qu’à la maison, on est fort. On sait qu’ici à la maison, même si on prend un ou deux buts, on peut retourner le match », analyse le défenseur.