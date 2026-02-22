« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

Neuchâtel Xamax va défier le leader de Challenge League Vaduz ce dimanche. Les footballeurs « rouge et noir » vont retrouver Liridon Berisha. L’ancien capitaine xamaxien peine à expliquer les raisons du succès de son équipe cette saison, mais aussi le manque de résultat des Neuchâtelois ces dernières années.
C’est un long déplacement chez le leader de Challenge League qui attend Neuchâtel Xamax ce dimanche. Les footballeurs « rouge et noir » vont affronter Vaduz à 14h. Ils vont retrouver sur le terrain leur ancien capitaine, Liridon Berisha. Après deux saisons à La Maladière, le défenseur a posé ses valises au Liechtenstein au début de la saison 2023/2024.
Une équipe invaincue à domicile
Si peu de suiveurs ne pouvaient l’imaginer en début de saison, Vaduz réalise un exercice de haut vol jusqu’à présent. Les Liechtensteinois sont en tête du championnat et ont fait de leur stade une forteresse : à part un match nul contre Etoile Carouge, Vaduz a remporté tous ses matches à domicile. « On sait qu’à la maison, on est fort. On sait qu’ici à la maison, même si on prend un ou deux buts, on peut retourner le match », analyse le défenseur.
Liridon Berisha : « Les automatismes fonctionnent très bien. »
Xamax mérite mieux
Au moment de demander son avis à Liridon Berisha sur l’équipe de Neuchâtel Xamax, l’ancien capitaine « rouge et noir » se montre très positif. Selon lui, le club a « des joueurs d’expérience et beaucoup de qualités ». Ainsi, il peine à comprendre pourquoi les Neuchâtelois ne jouent pas le haut du classement. « Je ne sais pas quels sont les problèmes de ces 5-6 dernières années », se demande Liridon Berisha. Si en partant à la fin de la saison 22/23, le défenseur était un peu déçu, il ne regrette rien aujourd’hui. « C’était le bon choix », estime-t-il.
« Je pense que Xamax est encore un grand club de Suisse. »
Vaduz – Neuchâtel Xamax, une rencontre qui se commence à 14h au Liechtenstein et qui est à vivre en direct sur RTN avec le commentaire de Guillaume Joly. /lgn