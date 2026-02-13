Vincent Nvendo veut « se montrer » à Xamax

Après l’Italie, Carouge et Zürich, Vincent Nvendo a posé ses valises à la Maladière. Le puissant footballeur de 22 ans espère profiter de son passage à Neuchâtel Xamax pour faire ses preuves et démontrer son potentiel.
C’est une nouvelle aventure qui commence pour Vincent Nvendo. L’avant-centre a rejoint Neuchâtel Xamax en début de semaine en provenance du FC Zürich. Ce jeune attaquant débarque au sein du club de Challenge League de football avec une envie simple : montrer ce qu’il vaut.
Parcours « atypique »
Du haut de ses 22 ans, et de ses 194 centimètres, Vincent Nvendo décrit lui-même son parcours footballistique comme « atypique ». « J’ai commencé à Carouge, puis à Servette jusqu’au moins de 18 ans. Et j’ai ensuite voulu tenter le challenge en Italie », raconte-t-il. De retour à Carouge, il a ensuite pris part à la montée du club en Challenge League. Remarqué par le FC Zürich, il a saisi sa chance pour évoluer dans l’élite du football suisse. S’il regrette de ne pas avoir eu beaucoup de temps de jeu au FCZ, il estime avoir beaucoup appris : « on apprend énormément en travaillant avec des gens qui ont connu le très, très haut niveau », explique-t-il.
Vincent Nvendo : « J’arrive avec une énorme expérience et l’envie de montrer tout ce que j’ai pu apprendre. »
Une opportunité à saisir
Vincent Nvendo dit avoir « faim » et vouloir saisir la première opportunité de montrer son potentiel. Sur le terrain, il estime être un numéro 9 « puissant », « capable de garder les ballons » et pas avare d’efforts.
Malgré ces qualités, il sera en concurrence directe avec les autres attaquants de la Maladière, et notamment Shkelqim Demhasaj, meilleur compteur de la Challenge League avec 13 buts depuis le début de l’exercice. « C’est un grand attaquant de Challenge League, ça va être très intéressant de le côtoyer », note Vincent Nvendo. « De toute façon sur le terrain, je peux jouer avec n’importe qui. Le plus important reste qu’on marque et qu’on gagne le plus possible », ajoute le Genevois. En tous les cas, il aura le temps de s’adapter, lui qui a signé pour deux ans et demi avec option pour une saison supplémentaire.
« Je sais ce que je vaux, j’attends juste l’opportunité de montrer ce que j’ai. »
Vincent Nvendo est déjà qualifié pour la rencontre de ce vendredi soir à Carouge. Il aura donc peut-être l’occasion de disputer ses premières minutes sous la tunique « rouge et noir » face à son ancien club. Le coup d’envoi de cette rencontre entre Neuchâtel Xamax et Étoile Carouge est programmé à 20h15. Un match à suivre sur RTN dès 20h avec le commentaire de Jean-Paul Picci et de son consultant, l’ancien xamaxien Max Veloso. /gjo