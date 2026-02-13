Vincent Nvendo veut « se montrer » à Xamax

Une opportunité à saisir

Vincent Nvendo dit avoir « faim » et vouloir saisir la première opportunité de montrer son potentiel. Sur le terrain, il estime être un numéro 9 « puissant », « capable de garder les ballons » et pas avare d’efforts.

Malgré ces qualités, il sera en concurrence directe avec les autres attaquants de la Maladière, et notamment Shkelqim Demhasaj, meilleur compteur de la Challenge League avec 13 buts depuis le début de l’exercice. « C’est un grand attaquant de Challenge League, ça va être très intéressant de le côtoyer », note Vincent Nvendo. « De toute façon sur le terrain, je peux jouer avec n’importe qui. Le plus important reste qu’on marque et qu’on gagne le plus possible », ajoute le Genevois. En tous les cas, il aura le temps de s’adapter, lui qui a signé pour deux ans et demi avec option pour une saison supplémentaire.