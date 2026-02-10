Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit fait ses adieux à Neuchâtel Xamax. Le club de Challenge League de football l’a annoncé lundi soir dans un communiqué. Arrivé au cours de l’été en prêt, l’ailier de 20 ans a été rappelé par le FC Bâle. Son club propriétaire envisage un transfert à l’étranger. Streit aura disputé 21 rencontres sous les couleurs xamaxiennes et marqué deux buts. Un parcours qui lui a permis d’intégrer la sélection suisse M21. /comm-jhi