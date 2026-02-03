Un rendez-vous à réussir pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax a des rêves de grandeur. Les footballeurs « rouge et noir » accueillent Yverdon-Sports, à 19h30, ce mardi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse. Ils n’ont pas atteint ce stade de la compétition depuis 15 ans, soit en 2011, année d’une finale perdue contre Sion. Cette confrontation prend une dimension historique : « On le ressent beaucoup, même après la défaite de la semaine dernière en championnat contre Yverdon. Les supporters étaient déjà focalisés sur la Coupe », relate Fabio Saiz.

L’importance de ce rendez-vous n’échappe à personne, ni aux joueurs, ni aux supporters et encore au moins à la direction du club. On le rappelle : celle-ci est à l’origine de la décision d’aligner les M19 contre Bellinzone, vendredi dernier en championnat. Sa volonté était de ménager les titulaires de l’équipe, de leur éviter neuf heures de car pour mieux préparer l’échéance de ce mardi soir. Ce coup de poker fera-t-il son effet ? Fabio Saiz ne se prononce pas : « On a essayé de se mettre dans les meilleures conditions pour ce match. On a pu recharger les batteries, même si nous nous sommes entraînés toute la semaine. »