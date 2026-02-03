Un rendez-vous à réussir pour Neuchâtel Xamax

Le club de football « rouge et noir » accueille Yverdon ce mardi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse. Une opportunité à saisir, pour frapper un grand coup cette saison, même si les Xamaxiens ne sont pas favoris.
Neuchâtel Xamax a des rêves de grandeur. Les footballeurs « rouge et noir » accueillent Yverdon-Sports, à 19h30, ce mardi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse. Ils n’ont pas atteint ce stade de la compétition depuis 15 ans, soit en 2011, année d’une finale perdue contre Sion. Cette confrontation prend une dimension historique : « On le ressent beaucoup, même après la défaite de la semaine dernière en championnat contre Yverdon. Les supporters étaient déjà focalisés sur la Coupe », relate Fabio Saiz.
L’importance de ce rendez-vous n’échappe à personne, ni aux joueurs, ni aux supporters et encore au moins à la direction du club. On le rappelle : celle-ci est à l’origine de la décision d’aligner les M19 contre Bellinzone, vendredi dernier en championnat. Sa volonté était de ménager les titulaires de l’équipe, de leur éviter neuf heures de car pour mieux préparer l’échéance de ce mardi soir. Ce coup de poker fera-t-il son effet ? Fabio Saiz ne se prononce pas : « On a essayé de se mettre dans les meilleures conditions pour ce match. On a pu recharger les batteries, même si nous nous sommes entraînés toute la semaine. »
Fabio Saiz : « Ce qui s'est passé ne met pas plus de pression. »
En championnat, Neuchâtel Xamax a déjà rencontré Yverdon à trois reprises cette saison. Le club « rouge et noir » n’a récolté qu’un point sur neuf. Les Nord-Vaudois sont favoris. Leur capacité à faire circuler le cuir et à renverser le jeu constitue leur force : « Ils maîtrisent très bien le ballon ; techniquement ils sont bien rodés. Ils ont des schémas qu’ils connaissent bien. Sur des fulgurances individuelles, ils sont aussi capables de faire mal », résume Fabio Saiz. « C’est le genre de match où il faut vouloir plus que l’adversaire. Ce sont les petits détails qui font la différence. Et je pense que la mentalité constituera un détail important. »
« Il faut vouloir plus que l’adversaire. »
Liridon Mulaj et Jetmir Krasniqi sont indisponibles ce mardi soir. Léon Bergsma est annoncé incertain.
Neuchâtel Xamax – Yverdon : un match à suivre en direct sur RTN dès 19h15 avec les commentaires de Marcel Neuenschwander et de son consultant, l’ancien capitaine de Neuchâtel Xamax, Philippe Perret. /mne