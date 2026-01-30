Rien à faire pour les jeunes de Xamax à Bellinzone

Alignés pour préserver les titulaires habituels, les moins de 19 ans de Neuchâtel Xamax ont ...
Rien à faire pour les jeunes de Xamax à Bellinzone

Alignés pour préserver les titulaires habituels, les moins de 19 ans de Neuchâtel Xamax ont été lourdement battus Bellinzone 5-0 vendredi en Challenge League de football. 

Gonçalo Sacramento était l'un des seuls joueurs neuchâtelois alignés à avoir déjà joué en Challenge League de football. (Photo : Neuchâtel Xamax). Gonçalo Sacramento était l'un des seuls joueurs neuchâtelois alignés à avoir déjà joué en Challenge League de football. (Photo : Neuchâtel Xamax).

Neuchâtel Xamax avec son effectif de moins de 19 ans a subit une nette défaite dans le championnat de Challenge League de football. Les jeunes « rouge et noir » ont été dominés par Bellinzone 5-0 vendredi sur la pelouse tessinoise. Il s’agit de la 2e défaite de rang des footballeurs neuchâtelois en ce début d’année. Développement suit. /Sdu 


Actualisé le

 

