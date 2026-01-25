Xamax battu par Yverdon pour la reprise

La reprise est manquée pour Neuchâtel Xamax. Dans un derby du lac disputé, les « rouge et noir » ont concédé l’ouverture du score juste avant la pause, Patrick Weber marquant pour Yverdon à la 40e minute. Malgré une réaction en seconde période, les hommes d’Anthony Braizat ont été punis en fin de match, Mauro Rodrigues doublant la mise à la 78e minute. Xamax a toutefois entretenu l’espoir jusqu’au bout grâce à la réduction du score de Jessé Hautier à la 86e minute, sans parvenir à arracher l’égalisation. Les Neuchâtelois s’inclinent 2–1 pour cette reprise en Challenge League de football. Développement suit / fph