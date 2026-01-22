Sacramento signe avec Xamax

Gonçalo Sacramento a signé son premier contrat professionnel avec Neuchâtel Xamax. Le club de Challenge League de football le signale jeudi matin dans un communiqué.

Milieu de terrain de nationalité suisse, âgé de 18 ans, Sacramento a suivi toute sa filière de formation au sein du club. Capitaine de la formation des moins de 19 ans, le nouvel élément a fait ses premiers pas en Challenge League contre Vaduz le 5 décembre, puis contre Stade Lausanne Ouchy lors de la rencontre suivante. Il a marqué un des buts du match amical mercredi face à Bulle. /comm-jhi