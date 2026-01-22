Sacramento signe avec Xamax

Il a fait toute sa formation au sein de Neuchâtel Xamax : le milieu de terrain de 18 ans Gonçalo ...
Sacramento signe avec Xamax

Il a fait toute sa formation au sein de Neuchâtel Xamax : le milieu de terrain de 18 ans Gonçalo Sacramento vient de signer un contrat pro avec le club de la Maladière. 

Gonçalo Sacramento est un Xamaxien pure souche. (Photo : Neuchâtel Xamax). Gonçalo Sacramento est un Xamaxien pure souche. (Photo : Neuchâtel Xamax).

Gonçalo Sacramento a signé son premier contrat professionnel avec Neuchâtel Xamax. Le club de Challenge League de football le signale jeudi matin dans un communiqué.

Milieu de terrain de nationalité suisse, âgé de 18 ans, Sacramento a suivi toute sa filière de formation au sein du club. Capitaine de la formation des moins de 19 ans, le nouvel élément a fait ses premiers pas en Challenge League contre Vaduz le 5 décembre, puis contre Stade Lausanne Ouchy lors de la rencontre suivante. Il a marqué un des buts du match amical mercredi face à Bulle. /comm-jhi


 

