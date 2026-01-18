Neuchâtel Xamax prolonge Romain Bayard

Le club de Challenge League de football annonce dimanche avoir prolongé le contrat du milieu ...
Neuchâtel Xamax prolonge Romain Bayard

Le club de Challenge League de football annonce dimanche avoir prolongé le contrat du milieu de terrain pour le prochain exercice.

Le combatif Romain Bayard sera toujours xamaxien la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff) Le combatif Romain Bayard sera toujours xamaxien la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff)

Romain Bayard sera toujours « rouge et noir » la saison prochaine. Neuchâtel Xamax annonce ce dimanche la prolongation de contrat du milieu de terrain. Le club de Challenge League de football explique que le joueur évoluera toujours sous les couleurs xamaxiennes lors du prochain exercice, sans toutefois préciser la durée du contrat de ce dernier. Arrivé à La Maladière l’été dernier, Romain Bayard a, depuis, disputé quinze matches de championnat. « Je remercie tous les supporters pour leur accueil et leur soutien depuis mon arrivée. Je suis très heureux de continuer à défendre ces couleurs », souligne le Français de 32 ans dans un communiqué. /comm-gjo


 

